انت الأن تتابع خبر وزيرة الخارجية الألمانية: الجيش الألماني سيغادر مالي بسرعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بوربوك، أن القوات الألمانية ستغادر مالي بشكل عاجل بعد قرار مجلس الأمن الدولي بوقف عمل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فيها.



وقالت بوربوك: "سيتم سحب القوات الألمانية الآن بطريقة منظمة وبسرعة".



وأضافت:"أردنا الاستمرار في المساعدة في الحفاظ على سلامة شعب مالي، لكن الحكومة العسكرية في مالي جعلت ذلك مستحيلا".



ووصفت إنهاء مهمة حفظ السلام بأنه "نبأ مرير" لمواطني مالي.



وصوت اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي بالإجماع على الإنهاء الفوري لعملية حفظ السلام في مالي استجابة لطلب المجلس العسكري الحاكم في البلاد.



وينهي القرار تفويض بعثة حفظ السلام المعروفة باسم "مينوسما" اعتبارا من الجمعة، حيث يأمرها بوقف العمليات بدءا من السبت، بما في ذلك نقل بعض المهام وسحب أكثر من 15000 فرد بهدف استكمال هذه العملية بحلول 31 ديسمبر 2023.

