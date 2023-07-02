انت الأن تتابع خبر حاول الإنتحار بسبب "نق" أخوه عليه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسبب إلحاح أخ على أخيه بمحاولة الأخير الإنتحار، وذلك بعد أن احتدم النقاش بينهما إلى درجة أنه ابتلع حبة مبيد حشري، محاولا الإنتحار بها.

وأقدم طالب، 16 عامًا على محاولة لإنهاء حياته في محافظة سوهاج بصعيد مصر؛ إثر مشاجرة حادة وقعت بينه وبين شقيقه الأكبر، فلم يجد الشاب سبيلاً لإنهاء النقاش سوى ابتلاع حبة لحفظ الغلال "مبيد حشري".



وتلقت السلطات المصرية بلاغًا يفيد وصول المدعو محمود،16، عامل، إلى المستشفى المركزي بالمحافظة ذاتها، مصابًا بحالة إعياء جراء تناول قرص لحفظ الغلال، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي.



وبسؤال والدته المدعوة نجاح، 49 عامًا، ربة منزل فأقرت بقيام نجلها المذكور بتناول قرص لحفظ الغلال في المنزل؛ أثر نشوب خلاف بينه وبين شقيقه الأكبر والمدعو سيد، ومهنته عامل.



سبب الخلاف.. العمل

ويعود سبب الخلاف إلى مطالبة سيد "الأخ الأكبر" أخيه النزول إلى العمل والإلحاح عليه بسبب سوء الأحوال المادية التي تمر بها الأسرة، ومع رفض الأخير احتد الخلاف بين الأخوين وانتهى بتناول الأخ الأصغر حبة حفظ الغلال.



وأكد شقيق المصاب ما أوضحته أمه بشأن الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.