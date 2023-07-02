انت الأن تتابع خبر حجاج فلسطين عالقون في الأردن بسبب إجراءات الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال حجاج فلسطينيون عالقون في مدينة الحجاج: إن مئات الحجاج ما زالوا عالقين في الأردن منذ الساعة الثالثة فجرا.



وأوضح حجاج، الأحد، أن المئات لا زالوا عالقين بسبب انطلاق ١٤٠ حافلة دفعة واحدة من الأراضي السعودية أمس، ما تسبب بحدوث اكتظاظ وأزمة كبيرة في مدينة الحجاج الأردنية.



وبينوا أن سبب الأزمة يعود لإغلاق الاحتلال للمعبر بين الضفة الغربية المحتلة والأردن نظرا لعطلة يوم السبت لدى الاحتلال، وتزامن ذلك مع وصول حافلات الحجاج.



وأشاروا إلى أن إجراءات الاحتلال في عملية التفتيش والتدقيق تتسبب بإعاقات وعملية دخول بطيئة للحجاج للأراضي الفلسطينية.





