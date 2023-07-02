انت الأن تتابع خبر اجتماع عاجل لحكومة الاحتلال حول وضع السلطة الفلسطينية والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ذكر الإعلام العبري، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يعقد مساء الأحد اجتماعاً حول الساحة الفلسطينية ووضع السلطة الفلسطينية.

بدوره رد وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي على تسريبات سلطات الاحتلال حول إمكانية إعلان السلطة الفلسطينية إفلاسها، قائلا: "إن عملية انهيار السلطة غير واردة على الإطلاق، مضيفا أن البعض في كيان الاحتلال يريدون بقاء السلطة وهم الوسط واليسار بينما اليمين المتطرف لا يقول ذلك.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى تدخلات الكيان وسيطرته على قرابة 65 بالمئة من الأرض الفلسطينية وهي المناطق المسماة ج الخاضعة أمنيًا ومدنيًا للاحتلال .

ولفت إلى أن أن خسائر الشعب الفلسطيني بسبب عدم استغلال هذه المساحة يبلغ نحو 50 مليار دولار.

وذكر العسيلي أنه إذا كان مسموح للجانب الفلسطيني الاستثمار في المناطق سي، كان يمكن أن تكون فلسطين دولة مانحة، لافتًا إلى أرباح دولة الاحتلال من تصديرها التمور من الغور بمليار دولار سنويا.