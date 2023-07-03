انت الأن تتابع خبر بيان صادر عن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية .. والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ذكرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، صباح الاثنين، أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة العدوان الهمجي على جنين، والمقاومة في كل الساحات لن تسمح للعدو بالتغول على أهلنا في جنين أو الاستفراد بهم.

ودعت في بيان، كل فصائل المقاومة في جنين ومخيمها للتكاتف وخوض المواجهة بشكل موحد، وتفعيل المواجهة مع الاحتلال ومساندة جنين وتلقين العدو دروسًا قاسية ردًا على عدوانه.

وقالت إن استمرار العدوان على جنين وسلوك الاحتلال هو ما سيحدد طبيعة رد المقاومة.