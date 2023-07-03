انت الأن تتابع خبر دعوات للنفير العام بفلسطين وتصعيد الاشتباك والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انطلقت عدة دعوات للنفير العام وتصعيد الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، نصرة لجنين وتأكيدًا على وحدة الدم الفلسطيني.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية في رام الله والبيرة، كافة أبناء الشعب الفلسطيني وقطاعاته ومؤسساته للنزول للشوارع والدفاع عن حقنا في الحياة والوجود أمام آلة الاحتلال الهمجية وإعلان النفير والتوجه لنقاط التماس، إسنادًا لمخيم جنين.

كما دعت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينيين في كل المدن والقرى والمخيمات في الضفة ، لتفعيل المواجهة مع الاحتلال ومساندة جنين وتلقين العدو دروسًا قاسية، ردًا على عدوانه.

ووجهت الغرفة المقاومين في كل الساحات للاستعداد للرد على العدوان حال قرر الاحتلال مواصلة جريمته والتمادي في عدوانه.

بدورها، أعلنت مجالس اتحاد الطلبة في جامعتي النجاح وبيرزيت تعليق الدراسة يوم الاثنين، والتوجه لحواجز الاحتلال اسنادًا لجنين.

ودعت الكتلة الإسلامية في الضفة الغربية أبناء الجامعات، إلى النفير العام وتصعيد المـواجهة، والاشتباك مع الاحتلال في جميع أماكن تواجده.

وفجر اليوم، استشهد 3 شبان وأصيب 27 آخرين في عملية عسكرية واسعة لجيش الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة، مدعومة بطائرات أباتشي وأخرى مُسيرة.