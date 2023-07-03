انت الأن تتابع خبر سرايا القدس تطلق عملية بأس جنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فجر اليوم الاثنين، عن إطلاق عملية “بأس جنين” رداً على عدوان جيش الاحتلال على المدينة ومخيمها.



وقالت الكتيبة في بيان “بعون الله وقوته نعلن عن معركة بأس جنين للرد على العدوان وتوغل قوات الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها الصامد”.



وتابعت الكتيبة ” نؤكد استمرار القتال، ونطمئن أبناء شعبنا وجمهور المقاومة بأننا في أفضل حال وأن معنويات مجاهدينا في أفضل حالاتها ويد مجاهدينا ستظل العليا في الميدان بإذن الله”.



وأكدت على أن “ما رأه العدو هو شيء يسير مما أعده مجاهدونا وما ينتظره الكثير”.



وختمت البيان “جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات”.



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، عن بدء عملية عسكرية واسعه في مدينة جنين.



وقال الجيش في بيان إن العملية تحمل الحديقة والمنزل وتشمل دخول آليات عسكرية وقوات جوية وبرية وسايبر إلى المدينة.



وقال الجيش في بيان مشترك مع جهاز الشاباك إنه “استهدف مقر للفصائل الفلسطينية في جنين وعناصر كتيبة جنين، والذي يستخدم كنقطة مراقبة وتجمع لتسليح العناصر”.



ومن جهتها قالت وسائل اعلام عبرية إن جيش الاحتلال بدأ عملية جوية وبرية ضد عدد كبير من الأهداف في جنين.



وزعمت أن ” العملية التي تتراوح بين ساعات إلى عدة ايام في أبعد تقدير “.



وأكدت أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتابع شخصيا العملية في جنين.



وشددت على أن العملية الحالية تجري وفق معلومات استخباراتية وهدفها الخلايا المسلحة.



ولفتت إلى أن من بين القوات التي تشارك في اجتياح جنين “لواء الكوماندوز، لواء المظليين، قوات المستعربين، قوات اليمام”.