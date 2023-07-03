انت الأن تتابع خبر ارتفاع عدد شهداء فلسطين منذ بداية العام إلى 186 شهيدا والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في جنين الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين، في أقل من 10 ساعات، إلى 6، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي في مدن الضفة منذ بداية العام الجاري إلى 186، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر تقرير لها إن 5 من الشهداء ارتقوا في مدينة جنين ومخيمها، بينما استشهد شاب فلسطيني في مدينة البيرة، مشيرة إلى أن عدد الجرحى جراء العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى نحو 40، بينهم 10 في حالة خطرة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات إسرائيلية قصفت بالصواريخ عدة مواقع داخل مخيم جنين وعلى أطرافه، ما ادى إلى استشهاد 3 فلسطينيين، وإصابة 25 آخرين، بينهم 7 بحالة الخطر.