انت الأن تتابع خبر الهلال الأحمر الفلسطيني يطالب بممر آمن في جنين والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - طالب الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين، بتوفير ممر آمن لإخراج الجرحى من مخيم جنين في ظل تصاعد عدد الإصابات نتيجة العملية العسكرية الواسعة للاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف المدينة ومخيمها.

وأكد في بيان، أنه ينسق مع الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الدولية الإنسانية لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على فتح ممر آمن لنقل العديد من الإصابات الموجودة داخل المخيم نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ ساعات فجر اليوم على جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة