انت الأن تتابع خبر القبض على (مثلث الشيطان) في تركيا والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ضربة جديدة"، هكذا أسماها الإعلام التركي، لعملية مخابراتية أسفرت عن إلقاء القبض على "مثلث الشيطان"

قناة "A Haber" التركية، قالت إن جهاز المخابرات الوطني التركي "MIT"، نفذ عمليات ناجحة ضد جواسيس تابعين لمخابرات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق المصدر نفسه، فإن عملاء من جهاز "الموساد"، يقومون بمراقبة تحركات الأجانب الذين يعيشون في تركيا للحصول على المعلومات.

ولفت إلى أن هؤلاء استخدموا تقنية التتبع والتوجيه عن بُعد عبر الإنترنت للحصول على معلومات استخبارية عن الأجانب في تركيا، وتتبع المركبات باستخدام أجهزة GPS.

كما عملوا على التسلل إلى أجهزة الأجانب الإلكترونية عبر خطوط Wi-Fi، واختراق كلمات المرور الخاصة بهم لتحديد عناوين أماكن سكناهم.

وأشار الموقع إلى أن الموساد "اختار بشكل خاص أشخاصا يتمتعون بمهارات الذكاء والتتبع وقام بتدريبهم في الخارج".

واعترف 7 أشخاص من الذين تم القبض عليهم في عملية التجسس، خلال استجوابهم، أنهم عملوا لصالح الموساد، وفق المصدر نفسه.

وبحسب "A Haber"، ثبُت أن الجواسيس الذين جندهم الموساد في إسطنبول تم إرسالهم إلى لبنان وسوريا لجمع المعلومات الاستخبارية وتحديد المواقع التي سيتم فيها تنفيذ العمليات.