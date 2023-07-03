انت الأن تتابع خبر ارتفاع عدد شهداء جنين إلى 8 شهداء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع عدد شهداء مدينة جنين في فلسطين المحتلة ، اليوم الإثنين، إلى 8 شهداء، وأصيب آخرون بينهم من وصفت حالتهم بالخطيرة، جراء عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، فيما تبقى الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب وجود إصابات حرجة.



وطالبت منسقة الشؤون الإنسانية الأممية "لين هاستينغز"، جيش الاحتلال بتأمين دخول طواقم الإسعاف إلى مخيم جنين لإنقاذ المصابين.



وشن جيش الاحتلال عدوانا جديدا على جنين شمال الضفة الغربية ، مستخدما الطائرات التي استهدفت منازل في مخيم جنين.



واطلق الجيش الاسرائيلي اسم "بيت وحديقة "على عمليته في جنين. وقال إن الهجوم الجوي الأول استهدف مكانًا يستخدم كمركز وغرفة عمليات للخلايا المسلحة.