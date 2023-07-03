انت الأن تتابع خبر خطة كتائب القسام للرد على قصف الصهاينة لجنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد ساعات قليلة من القصف، أعلنت كتائب القسام في الضفة الغربية عن ردّها على الإحتلال لهجومه الدموي اليوم على بلدة جنين، واصفة الرد بالقاسي والمزلزل للصهاينة.



وأصدرت كتائب القسّام بالضفة الغربية الاثنين، بياناً، أوعزت فيه لمقاتليها وخلاياها المنتشرة في جميع محافظات الضفة والقدس بضرب الاحتلال الإسرائيلي في جميع أماكن تواجده بكل السبل والوسائل المتاحة.



وأكدت القسام، أن جميع الخيارات مفتوحة أمام المجاهدين للرد على تغول الاحتلال ولجم عدوانه المتواصل على جنين ومخيمها.



وطمأنت الشعب الفلسطيني والأمـتين العربية والإسلامية على أن المقاومة في جنين ومخيمها بخير، وأن مجاهديها يتصدون لأرتال الاحتلال بكل بسالةٍ واقتدار موقعين في صفوفه الكثير من الخسائر.



ووجهت كتائب القسام رسالة إلى العدو قالت فيها: "نقول لعدونا لن تخرج من جنين كما دخلتها، وستندحر منها تجر خلفك أذيال الخيبة والانكسار بفعل ضربات المجاهدين".



كمين محكم

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام عن تمّكن مجاهديها من إيقاع جنود الاحتلال في كمين محكم خلال العدوان الصهيوني على جنين.



وقالت الكتائب إن مجاهديها أوقعوا وحدة "ايعوز" الصهيوني في كمين محكم واستهدفتهم بشكلٍ مباشر بالرصاص بالقرب من مسجد الأنصار، مؤكدةً وجود إصابات مباشرة في صفوف العدو بعد استهدافهم بوابل كثيفٍ من الرصاص المباشر.



وفي وقتٍ سابقٍ من اليوم، أعلنت كتائب القسام في جنين، عن وقوع عدد من جنود الاحتلال في كمين محكم ومنسق بين الأذرع العسكرية أثناء محاولتهم التقدم من خلال أحد المنازل في مخيم جنين.



وتحدت كتائب القسام جيش الاحتلال إعلان خسائره المؤكدة في صفوف جنوده بين قتيل ومصاب.

وارتفع عدد شهداء مدينة جنين في فلسطين المحتلة ، اليوم الإثنين، إلى 8 شهداء، وأصيب آخرون بينهم من وصفت حالتهم بالخطيرة، جراء عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، فيما تبقى الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب وجود إصابات حرجة.



وطالبت منسقة الشؤون الإنسانية الأممية "لين هاستينغز"، جيش الاحتلال بتأمين دخول طواقم الإسعاف إلى مخيم جنين لإنقاذ المصابين.



وشن جيش الاحتلال عدوانا جديدا على جنين شمال الضفة الغربية ، مستخدما الطائرات التي استهدفت منازل في مخيم جنين.



واطلق الجيش الاسرائيلي اسم "بيت وحديقة "على عمليته في جنين. وقال إن الهجوم الجوي الأول استهدف مكانًا يستخدم كمركز وغرفة عمليات للخلايا المسلحة.





