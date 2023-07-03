انت الأن تتابع خبر دول عربية تُدين الهجوم الصهيوني على جنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عبّرت دول عربية ، الإثنين، عن إدانتها للجرائم الوحشية التي ارتكبها الإحتلال في بلدة جنين، ومخيمها، مما تسبب بوقوع شهداء فلسطينيين إضافة إلى تسحيل العشرات من الإصابات.



الأردن



وأدان الأردن التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخره العدوان على مدينة جنين، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.



وحذرت وزارة الخارجية، الاثنين، من استمرار دوامة العنف، ودعت المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.



جامعة الدول العربية



وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الاثنين، عبر "تويتر" إن "قصف المدن والمخيمات بالطيران، وتجريف المنازل والطرقات هو عقاب جماعي، وانتقام لن يؤدي إلا لمزيد من تفجير الموقف".



وناشد أنصار السلام في العالم التدخل الفوري لوقف هذه العملية.



مصر



وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الاعتداء الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.



وأكد البيان رفض مصر الكامل للاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة ضد المدن الفلسطينية، وما تسفر عنه من وقوع ضحايا أبرياء من المدنيين في استخدام مفرط وعشوائي للقوة، وانتهاك سافر لأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية، لا سيما القانون الإنساني الدولي الذي يفرض التزامات واضحة ومحددة على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.



وحذرت مصر من المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلي المستمر ضد الفلسطينيين، وما يؤدى إليه من تأجيج لحالة الاحتقان ومفاقمة معاناة الشعب الفلسطيني، وتقويض للمساعي المبذولة من جانب مصر والشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التوتر في الأراضي المحتلة.



وطالبت مصر الأطراف الفاعلة والمؤثرة دولياً بالتدخل لوضع حد لتلك الانتهاكات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي تزداد معاناته يوماً بعد يوم.



قطر



كما أدانت دولة قطر بأشد العبارات تكرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، الذي أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، واعتبرته حلقة جديدة في سلسلة اعتداءات الاحتلال المستمرة وجرائمه المروعة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.



وحذرت وزارة الخارجية القطرية في بيان، من تلاشي فرص السلام واتساع دائرة العنف؛ بسبب التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما شددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها السافرة للقانون الدولي وحملها على احترام قرارات الشرعية الدولية.



وجددت الوزارة، موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.





