انت الأن تتابع خبر الإحتلال يصادر 250 رأس ماعز من لبنان والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أقدم جيش الإحتلال، الإثنين، على مصادرة 250 رأس ماعز من منطقة الخط الحدودي بين لبنان والإحتلال الصهيوني.

وأفاد مصدر أمني لبنان بأن دورية إسرائيلية خرقت اليوم الخط الأزرق الحدودي جنوب لبنان وصادرت

حوالي 250 راسا من الماعز عائدة لمواطن من بلدة حلتا الحدودية.

وقال المصدر، في تصريح صحافي، في بيروت إن قوة إسرائيلية مدعومة برافعة ضخمة، عملت على تركيز مكعبات اسمنتية في محاذاة السياج الحدودي في منطقة بوابة حسن، في خراج بلدة كفرشوبا.