انت الأن تتابع خبر جرافة إسرائيلية تدمر الشارع الواصل بين حيي الهدف والجابريات غرب جنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر صحفية الاثنين، أن جرافة إسرائيلية دمرت الشارع الواصل بين حيي الهدف والجابريات غرب جنين.



ونشر نشطاء فلسطينيون مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وثق عملية تدمير الطريق المعبدة بجرافة.

وفي تعقيب لها على الأحداث الدائرة في جنين منذ فجر الاثنين، قالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي يحاول فصل مخيم جنين عن محيطه من خلال تجريف الطرقات وإقامة السواتر.

وأضافت هذه المصادر أن جزءا من العملية العسكرية يستهدف البنية التحتية لجنين ومخيمها وهناك رغبة إسرائيلية واضحة للانتقام من المخيم.

وأفادت تقارير إسرائيلية أن الجيش غير معني أصلا باحتلال المخيم وإنما بمحاصرته، كما صرح الناطق باسم الجيش أن العملية لا تستهدف المدنيين في جنين وإنما مراكز انطلاق العمليات الأمنية التي تستهدف الإسرائيليين والتي زادت وتيرتها على نحو غير مسبوق في الفترة الأخيرة.





