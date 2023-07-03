انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال يزعُم العثور على مختبر متفجرات تحت مسجد بمخيم جنين والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن القوات الإسرائيلية عثرت على أجزاء من أنفاق تحت مسجد الأنصار في مخيم جنين، بالإضافة إلى مختبر متفجرات وعبوات ناسفة جاهزة للاستخدام.



وأعلن الجيش والشاباك وحرس الحدود تواصل العملية العسكرية في مخيم جنين.



وزعم الجيش أن قوات من وحدة مغلان عثرت على مختبر متفجرات في مخيم جنين يحوي على مئات العبوات الناسفة جاهزة للاستخدام بما فيها عبوات أرضية شديدة الانفجار وبؤرة لتخزين الأسلحة، كما عثرت على مختبر متفجرات آخر يضم عشرات العبوات الناسفة محلية الصنع ودليل إرشاد لإعداد عبوات ناسفة، بالإضافة إلى كشف مختبر يحوي معدات وعتادا لتصنيع عبوات ناسفة.



وذكر الجيش أن القوات صادرت أجهزة لاسلكية وعتادا عسكريا.

وأشار الجيش إلى أنه وخلال أعمال الاعتقال التي نفذت في مدينة جنين اشتبكت قوة عسكرية مع مسلحين حيث تم تحييد أحدهم وتمت مصادرة سلاحه، بالإضافة إلى اعتقال مطلوب أمني آخر أصيب خلال مواجهة مسلحة وتم القبض عليه ومن ثم تحويله للمستشفى لتلقي العلاج.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه لم تقع إصابات في صفوف قواته.

وينفذ الجيش الإسرائيلي منذ ليل الأحد عملية عسكرية على جنين تخللها غارات جوية، وقالت "القناة 12" إن من بين القوات التي تشارك في اجتياح جنين "لواء الكوماندوز، لواء المظليين، قوات المستعربين، قوات اليمام".