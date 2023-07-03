انت الأن تتابع خبر إسرائيل .. احتجاجات واسعة في مطار بن غوريون ضد خطة نتنياهو والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - احتج آلاف الإسرائيليين اليوم الاثنين، في مطار بن غوريون الدولي ضد خطة إصلاح النظام القضائي التي اقترحتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما أدى إلى إغلاق الطريق المؤدي للمطار.

وعمد المحتجون إلى إغلاق الطريق إلى المطار وعرقلة الحركة داخله، في أحدث مظاهرة حاشدة ضد خطة إصلاح النظام القضائي التي اقترحتها حكومة نتنياهو.

وأدخل مسعى حكومة نتنياهو لتمرير إصلاحات على النظام القضائي إسرائيل في أزمة غير مسبوقة.

وقطع المتظاهرون الطريق العام خارج المبنى الرئيسي لمطار بن غوريون وتظاهروا داخل صالة الوصول.

وذكرت الشرطة إن عناصرها اعتقلوا ما لا يقل عن أربعة أشخاص بسبب الاضطرابات العامة.

ويمضي نتنياهو وحلفاؤه السياسيون المتشددون في تنفيذ خطط لتمرير تعديلات مثيرة للجدل في النظام القضائي الإسرائيلي بعد تفكك محاولات التوصل إلى حل وسط مع نواب المعارضة، بحيث أثار الإصلاح المخطط له توبيخا من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفزعا من اليهود الأمريكيين.

وأشار حليف نتنياهو، سيمحا روتمان، الذي يرأس لجنة الدستور والقانون والعدالة في البرلمان والذي قاد عملية الإصلاح الشامل، اليوم الاثنين إنه سيقدم مشروع قانون لتجريد المحكمة العليا من سلطتها لإلغاء قرارات الحكومة التي تعتبرها "غير معقولة" هذا الأسبوع.