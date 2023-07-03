انت الأن تتابع خبر كتيبة جنين:عناصرنا أعطبت آليات إسرئيلية بعبوات ناسفة وأسقطت قتلى بين الجنود والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت "كتيبة جنين" التابعة لـ "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بيانا اليوم الاثنين، كشفت فيه تفاصيل عملياتها ضد القوات الإسرئيلية التي اقتحمت جنين ومخيمها.

وأكدت "كتيبة جنين" التابعة لـ "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاثنين، أن عناصرها تمكنت من تفجير عبوات ناسفة تدخل للخدمة لأول مرة بآليات تابعة للاحتلال الإسرائيلي، وأعطبت عددا منها.

وقالت الكتيبة: "ضمن عملية بأس جنين وفي إطار الرد على العدوان المستمر والمتصاعد من قبل قوات الاحتلال، تمكنت وحدة الهندسة من تفجير عدد من العبوات الناسفة التي تدخل الخدمة لأول مرة بآليات الاحتلال وتصيبها بدقة".

وأعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين مسؤوليتها عن ايقاع قوات الاحتلال في حقل من النيران في مخيم جنين.

وقالت في بلاغ عسكري، "ضمن الكمائن المعدة مسبقا تمكن مجاهدونا من إيقاع قوات الاحتلال بحقل من النيران على دوار السينما وفجروا عددا من العبوات في القوة محققين إصابات مباشرة في صفوفها".

واَضافت في بلاغ أخر أن عناصرها شنت هجوما واسعا على محور الدمج والحواشين، واستهدفت القوات والآليات الإسرائيلية بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وأوضحت أن عناصر الكتيبة أجهزوا على قوة إسرائيلية متوغلة على محور الدمج بعد حصارها وأسقطوا أفرادها بين قتيل وجريح.