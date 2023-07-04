انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال يهاجم العائلات أثناء خروجها من مخيم جنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أصدرته مساء الاثنين، بتدخل دولي عاجل لوقف تهجير المواطنين المدنيين من منازلهم في مخيم جنين.



ودانت وزارة الخارجية بأشد العبارات "جريمة طرد وتهجير عائلات فلسطينية في مخيم جنين من منازلها تحت حجج أمنية واهية، وسط حالة من الترهيب التي فرضتها القوات الإسرائيلية على المخيم".



وقالت الوزارة إن ذلك يعيد إلى أذهاننا نكبة شعبنا، معتبرة هذه الجريمة انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والتزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال للأرض الفلسطينية.



وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المختصة التدخل الفوري لحماية السكان المدنيين من بطش تل أبيب.



هذا، وتداول نشطاء مشاهد مؤلمة وثقت مهاجمة القوات الإسرائيلية لبعض الأسر بقنابل الغاز أثناء خروجها من مخيم جنين.



وفي وقت سابق، أفادت مصادر فلسطينية أن مخيم جنين يشهد خروجا جماعيا لعائلات فلسطينية، مشيرة إلى إنه تم إخلاء 500 أسرة من داخل المخيم.



كما ذكر الهلال الأحمر في جنين أنهم أخلوا حتى الآن 3000 فلسطيني من جنين والعدد في ازدياد مع تهديد الاحتلال بتدمير المخيم.



وينفذ الجيش الإسرائيلي منذ فجر الاثنين عملية عسكرية على جنين تتخللها غارات جوية، وقالت وسائل إعلام عبرية إن من بين القوات التي تشارك في العملية التي أطلقت عليها تل أبيب اسم "المنزل والحديقة"، "لواء الكوماندوز، لواء المظليين، قوات المستعربين، قوات اليمام".

