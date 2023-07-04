انت الأن تتابع خبر القيادة الفلسطينية: تفاهمات العقبة لم تعد قائمة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قررت القيادة الفلسطينية وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع جانب الاحتلال الإسرائيلي، والاستمرار في وقف التنسيق الأمني.

جاء ذلك في بيان صدر عن الاجتماع الطارئ الذي عقدته القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس في بمدينة رام الله، لبحث عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

وقررت القيادة الفلسطينية، وفقا للبيان الذي تلاه الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، دعوة الأمناء العامين لاجتماع طارئ، للاتفاق على رؤية وطنية شاملة وتوحيد الصف لمواجهة العدوان والتصدي له.

وأكدت القيادة الفلسطينية حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، وأن مهمة السلطة بمؤسساتها المختلفة هي حماية الشعب الفلسطيني، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته في هذا المجال، مع التأكيد على الالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي.

اجتماع فوري لمجلس الأمن وقال أبو ردينة: “إنه في ظل عدم التزام الاحتلال بتفاهمات العقبة وشرم الشيخ- تعلن القيادة أن هذه التفاهمات لم يعد لها جدوى ولم تعد قائمة”.

كما قررت القيادة الفلسطينية التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي، لتنفيذ القرار 2334 وقرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف الإجراءات أحادية الجانب، وفرض العقوبات على دولة الاحتلال، ودعوة المحكمة الجنائية الدولية للتعجيل في البت في القضايا المحالة إليها.