انت الأن تتابع خبر الاحتلال يستهدف مستشفى في جنين بالقنابل السامّة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يواصل الاحتلال الاسرائيلي ممارسة الارهاب داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة بكل الطرق التي يمكن للإجرام أن يتجسد فيها.

وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين.



وقالت وكالة وفا الفلسطينية: إن جيش الاحتلال أطلق بشكل متعمد قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه العائلات المتواجدة في ساحة المستشفى، ما أدى إلى إصابة العديد منهم بالاختناق.