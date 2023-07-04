انت الأن تتابع خبر الاحتلال يمنع الصيدليات والمخابز في جنين من العمل والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعاني مدينة جنين ومخيمها في فلسطين المحتلة من نقص كبير في المواد التموينية ، جراء الحصار والعدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الثاني وفق ما أكده رئيس غرفة تجارة وصناعة جنين عمار أبو بكر,

وأكد أبو بكر أن جيش الاحتلال منع الصيدليات والمخابز من العمل، إضافة إلى منع التجار من تزويد المواطنين بالمواد الأساسية، ومنع سلطات الاحتلال إدخال المواد التموينية خلال معبر الجلمة أدى إلى تفاقم المعاناة، ما تسبب بنفاد جزء كبير من المواد التموينية من المحلات التجارية.

من جهتها، أعلنت عضو المجلس الثوري لحركة فتح وفاء زكارن، عن تشكيل لجنة من المؤسسات الرسمية ذات الاختصاص والمجتمع المحلي في جنين ومخيمها لمتابعة مجريات الأمور وتقديم كافة أنواع المساعدات الإنسانية للمواطنين، خاصة الذين خرجوا من منازلهم في المخيم .

وأوضحت أن اللجنة تم تشكيلها بمبادرة من المجلس الثوري لحركة فتح، وتتكون من ثوري "فتح" وشبيبتها وغرفة تجارة جنين وبلديتها والمجتمع المحلي ومستشفى جنين ومديرية الصحة، ووكالة الغوث واللجنة الشعبية للخدمات في المخيم، مشيرة الى أن مقر اللجنة والمساعدات التي تصل سيتم تسليمها للمحتاجين من المركز الكوري التابع لبلدية جنين.