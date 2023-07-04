انت الأن تتابع خبر مصادر عبرية: 10 إصابات بعملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر عبرية بإصابة 10 أشخاص بينها حالة خطرة بعملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب في الداخل المحتل.

ذكرت طواقم إسعاف الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، أنه وقعت 10 إصابات جراء عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب.

وبحسب قناة كان العبرية فإن منفذ العملية كان يرتدي الزي العسكري التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن عملية الدهس تزامنت مع جلسة أمنية لتقييم الأوضاع كان يترأسها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.



