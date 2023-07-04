انت الأن تتابع خبر تفاصيل جديدة بشأن عملية تل أبيب وهوية المنفذ الشهيد .. فيديو والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، هوية منفذ عملية "تل أبيب" قائلة انه حسين خلايلة وعمره 23 سنة وهو من منطقة الخليل.

وأعلن الإعلام العبري ارتفاع الإصابات إلى 14 "اسرائيلياُ بينهم 3 حالتهم خطيرة للغاية.

وأظهرت صور المصابين بصفوف الاحتلال ملقين على الأرض، وسط حالة من الخوف وتواجد مكثف لقوات الاحتلال ولطواقمه الطبية.

وقال الإعلام العبري ان المنفذ نفذ عملية اطلاق نار على عدد من الاسرائيليين وعاد للإجهاز على المصابين ودهسهم بأحد السيارات بعد السيطرة عليها أمام أحد الفنادق في تل ابيب.

وأكد الاعلام العبري استشهاد المنفذ بعد إطلاقا النار صوبه من قبل أحد المستوطنين.