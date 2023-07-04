انت الأن تتابع خبر كتيبة السموع تتبنى عملية تل أبيب وتنعى الشهيد حسين خلايلة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تبنت كتيبة السموع التابعة لكتائب شهداء الاقصى في فلسطين المحتلة العملية البطولية التي نفذها اليوم الثلاثاء الشهيد حسين خلايلة في تل أبيب قبل ارتقائه شهيدا.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت عن إصابة 10 إسرائيليين في عملية "ثلاثية" دهس وطعن وإطلاق نار نفذت في تل أبيب، من بين الإصابات حالات خطيرة.

وتاليا ما نشرته كتيبة السموع ععبر حسابها في تلغرام:

بسم الله الرحمن الرحيم

"قَٰاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍۢ مُّؤْمِنِينَ

صدق الله العَظيم"

بسم الله ما علاَ صوتُ الرصاصِ وكبر بسم اللهِ وجند الله في الأرضِ تثأر وابطالُ السموعِ تزأر وجنودنا تتقدم ...

إننا في كتيبة السموع إذ نبارك العملية البطولية التي نفذها المجاهد : حسين خلايلة منفذ عملية الثأر المقدس في تل أبيب وأننا في كتيبة السموع إذ ننعى البطل ابنُ كتيبتنا المغوارة وأننا في كتيبة السموع كما وعدناكم لا نخونُ الوعد وإن جندكم في كتيبنا لن ينثنوا عن طريق الحق والجهاد مهما طال الزمانِ او قَصر وإنا هذهِ العملية جائت رداً على جرائم وغطرسة الاحتلال في جنين الصامدة وان جندنا سيبقون الاوفياء لدمائهم ودماءِ شعبنا الصابر واللهُ اكبر والعزة لله وللمجاهدين الاطهار ...