انت الأن تتابع خبر منفذ عملية تل أبيب (الخلايلة) لأهله: الأكل بالبيت وجاد ولا تخافوا .. صورة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي كلمات مكتوبة بخط اليد، قالوا بأنها تعود لمنذ عملية تل أبيب حسين الخلايلة.

وتضمنت الرسالة المرفقة في هذا الخبر، وصاية الخلايلة لأهله بأن لا يخافون وأن يخرجو من الباب الخلفي في حال قرروا الإنسحاب، وهناك 700 شيكل في الفريزر، والأ:ل والمونة وجاد.

وتبنت كتيبة السموع التابعة لكتائب شهداء الاقصى في فلسطين المحتلة العملية البطولية التي نفذها ،الثلاثاء الشهيد حسين خلايلة في تل أبيب قبل ارتقائه شهيدا.



وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت عن إصابة 10 إسرائيليين في عملية "ثلاثية" دهس وطعن وإطلاق نار نفذت في تل أبيب، من بين الإصابات حالات خطيرة.



وتاليا ما نشرته كتيبة السموع ععبر حسابها في تلغرام:



بسم الله الرحمن الرحيم

"قَٰاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍۢ مُّؤْمِنِينَ

صدق الله العَظيم"



بسم الله ما علاَ صوتُ الرصاصِ وكبر بسم اللهِ وجند الله في الأرضِ تثأر وابطالُ السموعِ تزأر وجنودنا تتقدم ...



إننا في كتيبة السموع إذ نبارك العملية البطولية التي نفذها المجاهد : حسين خلايلة منفذ عملية الثأر المقدس في تل أبيب وأننا في كتيبة السموع إذ ننعى البطل ابنُ كتيبتنا المغوارة وأننا في كتيبة السموع كما وعدناكم لا نخونُ الوعد وإن جندكم في كتيبنا لن ينثنوا عن طريق الحق والجهاد مهما طال الزمانِ او قَصر وإنا هذهِ العملية جائت رداً على جرائم وغطرسة الاحتلال في جنين الصامدة وان جندنا سيبقون الاوفياء لدمائهم ودماءِ شعبنا الصابر واللهُ اكبر والعزة لله وللمجاهدين الاطهار ...



إخوانكم كتيبة السموع -الخليل-