انت الأن تتابع خبر العراق يستنكر العدوان الإسرائيلي على جنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن العراق استنكاره الشديد لجرائم إسرائيل ضد سكان مدينة جنين ومخيمها، وأدت إلى سقوط عشرات الضحايا الفلسطينيين.

ودعا البيان اليوم الثلاثاء، جميع القوى الداعمة والمؤسسات الدولية للسلام لإدانة وفضح هذه الممارسات ألإسرائيلية، التي تخرق جميع شرائع حقوق الإنسان، مجدداً موقف العراق الثابت من الحق الفلسطيني في العيش على أرضه، وحقه الثابت في إقامة دولته الوطنية المستقلة.

وقال البيان، إن استمرار السلوك العدواني لإسرائيل ضد الفلسطينيين، بلا رادع أو ضمير، هو فعل يقود إلى زعزعة الاستقرار والأمن في عموم المنطق

وأسفر العدوان الإسرائيلي على جنين وفق آخر إحصائية من وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 10 مواطنين وإصابة نحو 100 مواطن، بينهم 20 بحال الخطر، إضافة إلى شهيد في مدينة البيرة خلال مواجهات اندلعت نصرة لجنين وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي عليها.



وأفاد الهلال الأحمر، بأن طواقمه استلمت شهيدًا من منطقة حرش السعادة في جنين اكتشف صباح اليوم الثلاثاء، كما استلمت شهيد آخر أُصيب خلال القصف على مخيم جنين ظهر أمس ولم تتمكن الطواقم الطبية من الوصول إليه إلا بعد ساعات.



ويواصل الطيران الحربي الإسرائيلي بقصف منازل المواطنين في المخيم، بالتزامن مع الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية لقوات الجيش إلى مداخل المخيم مدعومة بجرافات عسكرية صغيرة الحجم تتناسب مع أزقته وشوارعه.



وتحاصر قوات الاحتلال حصارها لمخيم جنين وسط انقطاع التيار الكهربائي والمياه عنه جراء التخريب الكبير المتعمد للبنية التحتية بفعل التجريف للشوارع، واقتلاع أعمدة الكهرباء، والتشويش على خطوط الاتصالات.



وأجبر جيش الاحتلال أهالي مخيم جنين على إخلاء منازلهم والخروج من المخيم، تحت التهديد بقصف منازلهم بالصواريخ، في الوقت الذي حول الجيش عدد من المنازل على أطراف المخيم إلى ثكنات عسكرية ونشر القناصة على أسطحها.



وأفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه أخلت 3000 شخص من منازلهم في المخيم إلى المستشفيات، مشيراً إلى أنّه واجه صعوبة أثناء عملية إخلاء المواطنين خاصة بعد أطلاق جنود الاحتلال عشرات القنابل المسيلة للدموع تجاههم أثناء عمليات الإجلاء.



وواصلت فصائل المقاومة في جنين، تصديها للعدوان، ويخوض المقاومون اشتباكات مسلحة عنيفة، على أكثر من محور، ونصبوا الكمائن للجنود وفجّروا آليات الاحتلال بعبوات شديدة الانفجار، كما أسقطوا 3 طائرات مسيّرة.



ودعت فصائل العمل الوطني والإسلامي للإضراب الشامل والنفير العام والخروج بمسيرات غضب اليوم الثلاثاء في كافة محافظات الضفة الغربية، تنديدًا بعدوان الاحتلال على جنين.



وشهدت محافظات الوطن بالضفة وقطاع غزة والداخل المحتل عام 48 مسيرات منددة بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على جنين، وسط اندلاع مواجهات في عدة مدن على نقاط التماس مع الاحتلال."وكالات"





