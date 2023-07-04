رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر إلى مستوى السفراء

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رياض - احمد صلاح - بعد أن بدأت المشاورات بين البلدين عام 2021,وذلك لإعادة العلاقات الثنائية بينهما، أعلنت تركيا رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية مصر العربية إلى مستوى السفراء.

وقالت وزارة الخارجية التركيا الثلاثة إن أنقرة والقاهرة رفعتا التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء، ووافقتا على تبادل سفيرين.



وذكرت أن "البلدين رفعا مستوى العلاقات بينهما تماشيا مع اتفاق بين رجب طيب إردوغان وعبد الفتاح السيسي".



وأشارت الخارجية التركية إلى أنه جرى تعيين صالح موتلو سفيرا لتركيا في القاهرة، بينما عينت مصر بدورها عمرو الحمامي سفيرا لها في أنقرة.



وأكدت أن "هذه الخطوة تهدف لإعادة تطبيع العلاقات بين البلدين، وتعكس الإرادة المشتركة لتطوير العلاقات الثنائية بما يتماشى مع مصالح الشعبين التركي والمصري".



وبدأت المشاورات بين كبار مسؤولي وزارتي الخارجية في أنقرة والقاهرة في عام 2021 مع سعي تركيا إلى تحسين العلاقات مع مصر والإمارات وإسرائيل والسعودية.



وتسارعت وتيرة العودة إلى الوضع الدبلوماسي الطبيعي بين أنقرة والقاهرة بعدما تصافح السيسي ونظيره إردوغان في الدوحة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022.



واتفق السيسي وإردوغان في أيار/ مايو على تبادل سفيرين.



ولم يتبادل البلدان سفيرين منذ 2013 حين طردت مصر السفير التركي واتهمت أنقرة بدعم منظمات تعمل على تقويض استقرارها.