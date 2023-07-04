انت الأن تتابع خبر ألمانيا النازية:لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها ضد الإرهاب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن لإسرائيل "الحق بالدفاع عن نفسها" لكن من واجبها أن تحترم في عمليتها العسكرية في جنين مبدأ "التناسب" المنصوص عليه في القانون الدولي.



وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان: "نحن نتابع بقلق بالغ الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".



وأكدت الوزارة أن "لإسرائيل، ككل دولة، الحق في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب" لكن عليها أيضا "واجب احترام مبدأ التناسب المنصوص عليه في القانون الدولي".



ونددت الوزارة بـ"الهجوم الإرهابي الذي نفذه فلسطيني في تل أبيب الثلاثاء"، كما طالبت "كل من لديه مسؤولية عن هذا الوضع" بأن "يبذل كل جهد لتهدئة الوضع الأمني المتوتر ومنع المزيد من العنف".





