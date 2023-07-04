انت الأن تتابع خبر فرنسا .. ماكرون يعتزم إعلان حالة الطوارئ والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أفادت صحيفة BFMTV أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعلن أنه سيتم إعلان قانون الطوارئ قريبا في البلاد للإسراع في إصلاح الأضرار التي حدثت أثناء أعمال الشغب.

وقال ماكرون: "سنطبق قانون حالة الطوارئ لتطبيق إجراءات الإصلاح السريع".

وأعلن الرئيس الفرنسي في وقت سابق أن ذروة الاضطرابات في فرنسا قد تم تخطيها.

تجدر الإشارة إلى أنه في صباح الثلاثاء الماضي، أطلق ضابط شرطة النار على شاب يبلغ من العمر 17 عاما أثناء تفتيش طريق في نانتير ما أدى إلى مقتله، ووفقا لمسؤولي الأمن فإن الشاب لم يمتثل لمطالبهم.

واندلعت أعمال شغب واستمرت عدة أيام، وبحسب وزارة الداخلية، فقد تم إحراق 3.8 ألف سيارة، كما تعرضت مباني الشرطة والحكومة لهجمات وأعمال تخريب.