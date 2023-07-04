انت الأن تتابع خبر تحطم مقاتلة حربية روسية والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تحطم مقاتلة حربية من طراز "ميغ-31" أثناء قيامها برحلة تدريبية مخطط لها فوق خليج أفاتشينسكي في كامتشاتكا، مبينة أن الاتصال قطع مع طاقمها.

وقال وزارة الدفاع الروسية، في بيان صحفي: "تحطمت مقاتلة من طراز "ميغ-31" فوق خليج أفاتشينسكي أثناء قيامها برحلة تدريبية مخطط لها في إقليم كامتشاتكا. وكانت المقاتلة تحلق بدون ذخيرة".

وأضاف البيان :"أنه جرى إرسال فرق الإنقاذ التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي والتي تقوم بأعمال البحث عن طاقم المقاتلة في مكان الحادث".