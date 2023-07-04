انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ الانسحاب من جنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأت بالانسحاب التدريجي من مدينة و مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية.

جاء ذلك بعد مرور يومين على عدوان جيش الاحتلال على مدينة ومخيم جنين، والذي أسفر عن استشهاد 11 فلسطينيا ووقوع عشرات الإصابات والأضرار المادية.

وشهد العدوان اقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.