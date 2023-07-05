انت الأن تتابع خبر إطلاق 5 صواريخ من غزة والاحتلال يرد والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - الدوت صفارات الإنذار فجر اليوم الأربعاء، في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إن خمسة صواريخ أطلقت من القطاع تجاه مستوطنة "سديروت" شمال قطاع غزة.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة "سديروت" ومحيط غلاف غزة، مؤكداً أنه تم اعتراض الصواريخ الخمسة.

وقامت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، بقصف موقعين شمال قطاع غزة وجنوب محافظة غزة بعدة صواريخ.

واستهدفت طائرات الاحتلال موقعاً في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع بعدة صواريخ محدثة أصوات انفجارات ضخمة وأضرارا مادية في منازل الفلسطينيين المحيطة بالمكان، كما قصفت موقعاً بالقرب من منطقة البيدر جنوب غرب محافظة غزة ملحقة أضرار كبيرة في المكان دون الحديث عن إصابات في صفوف الفلسطينيين.