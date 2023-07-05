انت الأن تتابع خبر بايدن يدعو لضوابط شديدة لضبط الأسلحة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، ليل الثلاثاء، إلى ضوابط أكثر تشدّدا على صعيد الأسلحة، مندّدا في خطاب بمناسبة العيد الوطني بـ"موجة" عمليات إطلاق نار شهدتها الولايات المتّحدة عشية العيد.

وبحسب واشنطن بوست، شهدت مدينة فيلادلفيا، مساء الاثنين، إطلاق نار أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة أربعة بجروح، فيما أدّى إطلاق نار آخر ليلاً في فورت ورث بولاية تكساس إلى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح ثمانية وفق شبكة سي إن إن.

وحتى ظهر الثلاثاء كانت الولايات المتحدة قد شهدت عددا من حوادث إطلاق النار في العيد الوطني.

وأصيب خمسة أشخاص بجروح في لانسينغ بولاية ميشيغان وأربعة في شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية، بحسب منظمة "أرشيف العنف المسلح"، ووقعت حادثة إطلاق نار أخرى في آكرون بولاية أوهايو استجابت لها الشرطة بسرعة في ساعة مبكرة الثلاثاء.

وقال بايدن: "بينما تحتفل أمّتنا بعيد الاستقلال نصلّي من أجل اليوم الذي تصبح فيه مجتمعاتنا خالية من أعمال العنف المرتبطة بالسلاح، ففي غضون لحظات أصبح يوم الفخر الوطني هذا مشهدا للألم والمأساة".

وختم بايدن خطابه قائلا "ينبغي القيام بمزيد من الخطوات للتصدّي لآفة عنف السلاح الذي يمزّق مجتمعاتنا"، مشيداً بإجراءات مشددة لضبط الأسلحة