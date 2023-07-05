انت الأن تتابع خبر على خطى سلوان السويدي .. شخص (بلكنة مصرية) يدوس نسخة من القرآن الكريم والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -تناقلت وكالات إعلام إلكترونية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الأربعاء، تسجيل فيديو لشخص يتحدث بلكنة مصرية وهو يدوس على نسخة من المصحف الشريف، ويستعمل مفردات سييئة بحق القرآن ونبينا محمد (صلى الله عليه وسلّم)، حيث وجّه دعمه الشخصي لسلوان الذي تجرا وأهان نسخة من القرآن الكريم في حادثة السويد المشهورة قبل أيام.



وتعتذر "دوت الخليج" عن نشر الفيديو لما يحتوي من ألفاظ غير مقبولة اتجاه الدين الإسلامي ونبي الله محمد عليه الصلاة والسلام، والقرآن الكريم.



