انت الأن تتابع خبر إعلام الاحتلال يعترف: فشلنا في جنين والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أشارت وسائل إعلام عبرية إلى عدم امكانية استئصال المقاومة الفلسطينية معترفة بفشل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في تحقيق أهدافه المرجوة من العدوان على جنين ومخيمها الذي استمر يومين كاملين.

وأسفر العدوان "الإسرائيلي" المستمر على جنين ومخيمها منذ فجر يوم الاثنين عن ارتقاء 12 مواطناً وإصابة ما يزيد عن 100 آخرين بينهم 20 في حالة خطيرة، إضافة إلى تدمير كامل للبنية التحتية في المخيم، لكن كتيبة جنين ألحقت خسائر فادحة في صفوف جنود وآليات الاحتلال.

ووفق الإعلام العبري، فإن منظومة الاحتلال "الإسرائيلي" تأمل أن تستعيد الردع في جنين، بعدما فقدته تماماً بفعل ضربات المقاومة بقيادة كتيبة جنين.

وقالت صحيفة "هآرتس" العربية": إن الجيش وجد صعوبة بالوصول إلى كل الأسلحة في مخيم جنين، وقللوا التوقعات من نتائج العملية" على حد تعبيرها.

بينما قالت صحيفة "إسرائيل اليوم": "معركة على الجبهة في الضفة، وفي الجبهة الداخلية في تل أبيب" مشيرة إلى العملية الفدائية التي أدت إلى إصابة 7 "إسرائيليين".

وختمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بقولها: "عملية في تل أبيب في ذروة العملية العسكرية في جنين، قتيل في جنين وإصابات خطيرة في تل أبيب ورشقات من غزة، والجيش يستعد للعودة لمناطق أخرى في الضفة الغربية". وفق قولها.

وكبد مقاومو سرايا القدس- كتيبة جنين جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة خلال العدوان على المخيم، إذ فجروا عشرات العبوات الناسفة شديدة الانفجار بالآليات العسكرية أدت إلى إصابة ومقتل عدد من الجنود الصهاينة.