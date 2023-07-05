انت الأن تتابع خبر الجيش اللبناني يمنع قوة تابعة للاحتلال من تجاوز الخط الأزرق والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - منع الجيش اللبناني، صباح الأربعاء، قوات الاحتلال من تجاوز الخط الأزرق الحدودي في بلدة ميس الجبل.

وقال مصدر امني لبناني في بيروت، إن الجيش تصدى لجرافة للاحتلال، تساندها قوة عسكرية كانت تعمل على تجريف التربة خارج السياج التقني وتحاول خرق الخط الأزرق عند حدود بلدة ميس الجبل، حيث منع جيش الاحتلال من التقدم، فيما حضرت قوة من اليونيفيل لمعاينة الوضع.

وأكد المصدر الأمني، ان أهالي بلدة حولا اللبنانية الحدودية يقومون منذ الصباح بزرع 40 غرسة في المكان الذي اقدم فيه العدو الإسرائيلي على اقتلاع عدد من الأشجار خارج السياج التقني عند حدود البلدة.