8 قتلى و17 جريحا بحادث حافلة لنقل المسافرين بالجزائر

انت الأن تتابع خبر8 قتلى و17 جريحا بحادث حافلة لنقل المسافرين بالجزائر والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قتل 8 أشخاص وأصيب 17 آخرين في حادث مروري وقع بولاية برج بوعريريج القريبة من العاصمة الجزائرية. وحسب مصادر إعلامية، فإن الحادث نجم عن انحراف حافلة لنقل المسافرين.

واصطدمت الحافلة بالحاجز الحديدي الفولاذي الذي يفصل الطريق السريع، ما أدى الى مقتل 8 أشخاص واصابة 17 آخرين، حالة بعضهم وصفت بالخطيرة.

وأظهرت صور وفيديوهات متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعرض حافلة للركاب لاضرار كبيرة نتيجة الحادث.

وقال قائد مركز الإعلام وتنسيق المرور في قيادة الدرك الوطني المقدم خديم قويدرإن "الحادث المميت وقع في ساعات متأخرة من فجر الأربعاء".

ولفت إلى أن "الحادث وقع على مستوى الطريق السيار شرق-غرب في شطره الرابط بين برج بوعريريج اتجاه الجزائر العاصمة".

وفتحت السلطات الجزائرية تحقيقا في الحادث. وحذرت السلطات السائقين بضرورة التقيد بالقوانين والقيادة بحذر.

ويلقى المئات حتفهم في الجزائر سنويا بسبب حوادث السير في أرجاء البلاد.