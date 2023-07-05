انت الأن تتابع خبر فلسطين .. تشييع حاشد لشهداء جنين والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شيع عدد غفير من أبناء الشعب الفلسطيني في محافظة جنين، اليوم الأربعاء، جثامين شهداء العدوان الإسرائيلي على المدينة ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة حيث استشهد 12 فلسطينيا خلا عدوان الاحتلال.

وانطلقت مواكب التشييع من أمام المستشفى الحكومي، بمشاركة جماهيرية غفيرة، وصولًا إلى المخيم، حيث جري التجهيز لانطلاق مسيرة تشييع كبيرة لجميع الشهداء من جنين ومخيمها والقرى المجاورة



وهتف المشيعون للشهداء وللمقاومة التي صمدت في مواجهة العدوان الإسرائيلي، متوعدين بمواصلة طريق المقاومة حتى دحر الاحتلال صفا