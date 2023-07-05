انت الأن تتابع خبر الشرطة السويدية تتلقى طلبا جديدا لحرق القرآن الكريم .. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت وسائل اعلام سويدية بأنه تم توجيه 3 طلبات لشرطة السويد لتنظيم مظاهرات في ستوكهولم وهلسنجبورج مع حرق كتب دينية.



ووفقا قناة SVT التلفزيونية، فإن احدى الطلبات كانت لحرق القرآن الكريم أمام مسجد ستوكهولم.



وقالت مقدمة الطلب البالغة من العمر خمسين عاما، لمراسل القناة إنها قررت لعب دور الطرف المنظم لفعالية جديدة، بعد عملية حرق المصحف في الأسبوع الماضي.



وكان سويدي إرهابي من أصول عراقية أقدم قبل أيام تحت حماية السلطات وأمام نحو 200 مسلم، على تمزيق وحرق القرآن الكريم خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم عاصمة السويد.