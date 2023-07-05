انت الأن تتابع خبر حقيقة حرق علم الكويت في مصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصف وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الكويتي، فراس سعود المالك الصباح، العلاقات المصرية الكويتية بالتاريخية والمتجذرة، مؤكدا حرص بلاده على توطيد تلك العلاقات مع مصر.



وقال الشيخ فراس الصباح، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت الأربعاء، إن العلاقات المصرية الكويتية ذات خصوصية ومتميزة على مدى التاريخ، معربا عن تمنيه لمصر قيادة وحكومة وشعبا مزيدا من التقدم والنمو.



وجاء تعليقه، بعد انتشار فيديو لحرق علم الكويت على أغنية شعبية مصرية، وتم تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، في خطوة اعتبرها البعض "محاولة لإفساد العلاقات بين مصر والكويت"، وسرعان ما تم الكشف عن الحقيقة ولكن بعد فوات الأوان وتدخل الخارجية الكويتية ومطالبتها لمصر بالقبض على حارق العلم.



المثير في الأمر، أن الفيديو الذي أظهر حرق العلم الكويتي، نشر في البداية بواسطة حساب مجهول لا يتابعه الكثيرون عبر تطبيق "تيك توك"، قبل أن ينتقل إلى موقع "تويتر" مصحوبا برواية تقول إن من ظهر خلال الفيديو هو مواطن مصري. وكانت المفأجأة أن الحساب الناشر على "تيك توك" قد أزال الفيديو لاحقا، واتضح بعد البحث العكسي، أن المقطع المتداول هو عبارة عن نسخة مأخوذة من مقطع فيديو تم نشره للمرة الأولى في 16 يناير 2013، عبر قناة عراقية في موقع "يوتيوب"، وهو ما أكده صانع المحتوى الكويتي أحمد الظفيري، الذي قال إن الفيديو "قديم"، وأنه ليس من مصر.

وتحرى متابعون مصدر مقطع فيديو حرق العلم الكويتي، وقال إنه "نشر من قبل ناشطين عراقيين" ردا على مؤتمر "نصرة سنة العراق واجب" الذي نظم حينها فى الكويت وحضره عدد من نواب مجلس الأمة آنذاك.





