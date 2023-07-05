انت الأن تتابع خبر إنشاء مجلس "أوكرانيا - الناتو" وتحديد موعد أول اجتماع له والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد حلف "الناتو" قرار إنشاء مجلس "أوكرانيا-الناتو"، الذي سيعقد اجتماعه الأول في فيلنيوس في 12 يوليو، في اليوم الثاني من قمة رؤساء دول وحكومات الحلف.

وقال الحلف في بيان: "سيعقد في 12 يوليو من الساعة 13:00 إلى الساعة 15:00 اجتماع لمجلس "أوكرانيا-الناتو" على مستوى رؤساء الدول والحكومات بمشاركة السويد. وسيلقي الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ كلمة افتتاحية مفتوحة".

وصرح ستولتنبرغ، في وقت سابق أن الحلف يريد عقد الاجتماع الأول لمجلس "أوكرانيا-الناتو" بمشاركة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على هامش قمة يوليو التي ستعقد في فيلنيوس.