انت الأن تتابع خبر تونس .. إغلاق للطرقات إثر وفاة شاب خلال مناوشات مع الأمن والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر في تونس مساء يوم الأربعاء أن مدينة سبيطلة تشهد حالة احتقان عقب وفاة شاب خلال مناوشات مع الأمن.



وذكرت إذاعة "موزاييك" أن عددا من المحتجين أغلقوا الطرقات الرئيسية بمدينة سبيطلة من ولاية القصرين بعد وفاة شاب يبلغ من العمر 24 سنة.



وأفادت أن الوحدات الأمنية تقوم بمحاولات من أجل إعادة فتح الطرقات.



وأشارت الإذاعة الخاصة إلى أنه لم تتوفر إلى حد اللحظة معلومات مؤكدة حول أسباب الوفاة.



جدير بالذكر أنه تم نقل جثة الشاب إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لمعرفة أسباب الوفاة.



ونشر مغردون في تونس صورا ومقاطع فيديو للأحداث التي تدور رحاها في سبيطلة.



