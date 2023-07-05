انت الأن تتابع خبر الكشف عن أصل المادة المشبوهة في البيت الأبيض والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال متحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية لشبكة "CNN" إن الاختبارات المعملية للمادة التي تم العثور عليها في البيت الأبيض هي مادة الكوكايين.

وكانت الاختبارات الميدانية السابقة أظهرت نتيجة إيجابية للكوكايين، لكن تم إرسال المادة لمزيد من التقييم والاختبار.

وقال شخص مطلع على الأمر، إنه تم العثور على المادة بالقرب من مدخل الطابق الأرضي للجناح الغربي وهو المكان الذي يمر عبره الموظفون في البيت الأبيض في طريقهم إلى المبنى.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية الى أنه تم العثور على المادة بالقرب من المكان الذي يطلب فيه من الضيوف ترك هواتفهم المحمولة قبل التوجه إلى الجناح الغربي.

ويوم الاثنين تم إخلاء البيت الأبيض مؤقتا بعد العثور على كيس مشبوه يحتوي على مسحوق أبيض في المبنى، ليتبين بعد الفحص أن العبوة تحتوي على مادة الكوكايين المخدرة.

وأثر الإخلاء على عدة مناطق حول البيت الأبيض، وتسبب إغلاق الطرق في اضطرابات بحركة المرور.