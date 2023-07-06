انت الأن تتابع خبر تقرير أممي: موجات حر غير مسبوقة قادمة لمنطقة الشرق الأوسط والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة إلى وجود سيناريوهات سلبية حول الوضع المناخي بمنطقة الشرق الأوسط ومن بينها الأردن، حيث يتوقع أن تكون المنطقة مركزًا للتغيرات المناخية، متوقعاً أن يحدث ذلك تأثيرا سلبيا واسع النطاق يتضمن موجات حر غير مسبوقة، وجفافًا، وحرائق ناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة.

ويتناول التقرير الأثر لارتفاع درجات الحرارة والنتائج التي من الممكن أن تحدث في المنطقة، كما يحذر التقرير من أن «أكثر من نصف مليار شخص في منطقة البحر الأبيض المتوسط يواجهون مخاطر مناخية مركبة ومرتبطة ببعضها البعض».

ويشير التقرير إلى أنه قد يحدث تراجع بنسبة 64% في إنتاج المحاصيل التي تعتمد على المطر في بعض مناطق البحر الأبيض المتوسط، بناءً على مدى نجاح الجهود البشرية في تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

كما يشير التقرير إلى أن 71 % من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عرضة لـ «ضغط كبير بسبب نقص المياه».

ويشير التقرير أيضًا إلى احتمال زيادة مساحة الغابات المحترقة بنسبة تصل إلى 87% في حال ارتفعت درجات الحرارة على سطح الأرض بمقدار درجتين مئويتين عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وبنسبة تصل إلى 187% في حال ارتفعت درجات الحرارة بثلاث درجات مئوية.

ويشير التقرير أيضًا إلى مخاطر زيادة منسوب البحر وتراجع التنوع البيولوجي في البر والبحر، ومخاطر الجفاف وحرائق الغابات وتغير دورة المياه وتهديد إنتاج الغذاء، ومخاطر صحية للسكان الحضريين والريفيين نتيجة للحرارة المرتفعة وانتشار الأمراض.

ويتوقع التقرير أن ترتفع درجات الحرارة في منطقة البحر الأبيض المتوسط بمعدل أسرع من المعدل العالمي في العقود القادمة، مما يهدد قطاعات الزراعة والثروة السمكية والسياحة التي تعتبر حيوية بشكل كبير.

وعلى الرغم من عدم توقع أن تكون المنطقة الأكثر تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة في العالم، إلا أن التقرير أكد ارتفاع أعداد الأشخاص من سكان إقليم البحر المتوسط الذين من المتوقع أن يتأثروا بهذه التغيرات.

وشدد التقرير على ضرورة أن تتخذ الحكومات خطوات تتعلق بالتخطيط لتخفيف المخاطر المتعلقة بالكوارث مثل الحرائق والفيضانات، تتضمن الحد من البناء في المناطق المعرضة للفيضانات والحرائق، وإدارة الغابات بشكل أفضل، ووضع خطط هروب قوية وفعالة عند سوء الأحوال.