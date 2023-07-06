انت الأن تتابع خبر الاحتلال دمر 800 منزل خلال عدوانه على جنين والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة الأشغال الفلسطينية بعملية حصر أولية للأضرار التي خلفها العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية.

ووثقت وزارة الأشغال تدمير قوات االاحتلال الإسرائيلية 300 منزل بشكل كلي ونحو 500 منزل بشكل جزئي.

من جانبها، أعلنت بلدية جنين أن جيش الإحتلال تعمد خلال العملية العسكرية تدمير شبكات المياه والصرف الصحي وإلحاق الدمار بالمنشآت العامة.

وأكدت البلدية أنها تبذل كل جهد من أجل تشغيل شبكات المياه وإعادة عملية ضخها.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء انتهاء عدوانه الذي دام يومين في جنين شمال الضفة الغربية استشهد فيه 12 فلسطينيا وقتل جندي إسرائيلي.

وشهدت جنين دمارا للمساكن والمحال وتهجيرا للأهالي، بعد أن شن الاحتلال الإسرائيلية فجر الاثنين عملية اقتحام وصفت بـ"الأضخم منذ 20 عاما" لمخيم جنين.