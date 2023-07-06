انت الأن تتابع خبر الأسير الفلسطيني بشير الخطيب يعانق الحرية بعد 35 عاما والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عانق الاسير الفلسطيني بشير الخطيب اليوم الخميس الحرية بعد أن أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وافرج الاحتلال الخطيب (60 عاما) من مدينة الرملة بأراضي العام 1948، والمعتقل منذ 35 عاما في السجون، وذلك من سجن (النقب).



والخطيب معتقل منذ عام 1988، وقد صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد، وجرى تحديده بـ35 عاما في 2012، وذلك بعد جهود قانونية، علما أنه أب لخمسة أبناء، وله ثمانية أحفاد.



وعلى مدار هذه السنوات، رفض الاحتلال إدراج اسمه ضمن الصفقات والإفراجات التي تمت، وكان من المفترض إطلاق سراحه ضمن (الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى) عام 2014، إلا أن الاحتلال تنكر للاتفاق الذي تم في حينه، ورفض الإفراج عنه إلى جانب مجموعة أخرى من رفاقه القدامى