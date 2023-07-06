انت الأن تتابع خبر القضاء العراقي يصدر قرارا بحق حارق نسخة من القرآن الكريم والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، مذكرة قبض بحق سلوان موميكا، الذي أحرق القرآن الكريم مؤخرا في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وكشفت وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية العراقية جاء فيها: "عاجل جدا، إلى مديرية الشرطة العربية والدولية، نرفق طيا نشرة المعلومات ومذكرة أمر القبض الخاصة بالمتهم سلوان صباح متي موميكا، لملاحقته خارج العراق عن التهمة المسندة إليه وفق أحكام المادة (1/372) من قانون العقوبات العراقي