انت الأن تتابع خبر ألمانيا تجدد دعمها لمبادرة المغرب "الحكم الذاتي في الصحراء" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الصحراء المغربية- جددت ألمانيا، الخميس، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء، التي تقدم بها المغرب في 2007، باعتبارها مجهودا "جادا وذا مصداقية" من قبل المملكة و "أساسا جيدا جدا" للتوصل إلى حل مقبول من الأطراف.



وأكدت رئيسة الدبلوماسية الألمانية، السيدة أنالينا بيربوك، عقب محادثات أجرتها، ببرلين، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى ألمانيا، مرة أخرى، على "دعم ألمانيا طويل الأمد للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة قصد التوصل إلى حل سياسي واقعي، براغماتي، مستدام ومقبول من الأطراف".



وبنفس المناسبة، أعرب الوزيران، مجددا، عن موقفهما المشترك إزاء "حصرية" الأمم المتحدة في العملية السياسية، مع تجديد تأكيدهما على دعم قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والتي سجلت دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي واقعي، براغماتي، مستدام وقائم على التوافق.



كما جدد البلدان تأكيدهما على دعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، وجهوده من أجل الدفع بالعملية السياسية على أساس قرارات مجلس الأمن الأممي ذات الصلة.





