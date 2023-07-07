انت الأن تتابع خبر أول رئيس عربي يُنشئ حسابا على ثريدز .. من هو؟ والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - دشّنت الرئاسة المصرية ليل الخميس الجمعة حسابا رسميا للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تطبيق "ثريدز" (threads).

ويحمل الحساب الجديد للسيسي علامة التوثيق الزرقاء، باسم "الحساب الرسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية".

وحصد السيسي عشرات الآلاف من المتابعات على "ثريدز" بعد ساعة من إطلاقه، حيث يحمل الحساب، الذي لم يبدأ حتى الآن في نشر أي محتوى، نفس الصورة والمعلومات التعريفية الموجودة في حساب السيسي على "إنستغرام".

وكان "إنستغرام" طرح رسميا تطبيقه الجديد للشبكات الاجتماعية المسمى Threads، وهو منافس مباشر لموقع "تويتر"، ويشبه إلى حد كبير النظام الأساسي المملوك لإيلون ماسك، كما يستفيد كثيرا من ميزات "إنستغرام".